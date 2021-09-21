Екс-начальник фінслужби військової частини постане перед судом

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направили в суд обвинувальний акт стосовно колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин в Сумській області, підозрюваного в заволодінні коштами військової частини на суму майже 4 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"17 вересня прокурорами САП за результатами досудового розслідування детективів НАБУ направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин у Сумській області, який у змові з іншими особами заволодів грошовими коштами військової частини на суму майже 4 млн грн" , - йдеться в повідомленні пресслужби САП.

Так, за даними попереднього розслідування, начальник фінансової служби на початку листопада 2014 заволодів грошовими коштами, які належали військовій частині як розпоряднику бюджетних коштів, перерахувавши на власний картковий рахунок та на карткові рахунки інших фізичних осіб, які не були поінформовані про його злочинні наміри, грошові кошти в сумі 4267495,39 грн. Частину цих коштів, а саме 3448876,87 грн, він зняв з рахунків з використанням платіжних карток на ім'я інших фізичних осіб.