ДБР заблокувала схему "перевертнів у погонах"

У Дніпропетровській області співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) викрили організовану злочинну групу поліцейських, які "вибивали" з невинних громадян зізнання і кошти. Зловмисники орудували майже рік, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби ДБР угруповання очолював оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіціі в регіоні.

"Для поліпшення власної статистики поліцейські застосовували силу до затриманих, щоб ті зізнавалися в злочинах, яких не скоювали. Але частіше перевертні в погонах доставляли затриманих в управління поліції і там "вибивали" з них кошти" , - йдеться в повідомленні.

При цьому зловмисники залякували затриманих громадян, тиснули морально, а також застосовували фізичне насильство. Зокрема, одному чоловікові вони наділи на голову поліетиленовий пакет і погрожували розправою, якщо той не заплатить їм 30 тисяч гривень.

Якщо у потерпілих не було необхідної суми, їх змушували дзвонити рідним або друзям, щоб позичити гроші, або оформити швидкий кредит у мережі. Затриманих відпускали тільки тоді, коли отримували кошти.

Всім п'ятьом поліцейським інкримінують перевищення повноважень, що супроводжувалося насильством, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.ч.2, 3 ст.28, ч.2 ст.365 та ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.