Зеленський відвідав меморіал жертв теракту 11 вересня

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту в США відвідав Національний меморіал 11 вересня в Нью-Йорку. Він вшанував пам'ять жертв теракту і поклав квіти біля монумента. Про це у вівторок, 21 вересня, інформував телеканал Будинок, повідомляє Кореспондент.

За наявними даними, одним з героїв-рятувальників під час атаки на вежі-близнюки був українець Іван Скала, який служив поліцейським в Департаменті адміністрації порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі. 11 вересня 2001 він добровільно зголосився надати допомогу постраждалим від теракту.