Оцінені збитки Софійської площі після дріфту

У кримінальній справі за фактом відеозйомок рекламного ролика на Софійській площі в Києві, в ході яких була пошкоджена бруківка, слідство встановило попередні збитки на суму 50 тисяч гривень, повідомляє Кореспондент.

Про це розповів керівник столичної поліції Іван Виговський в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ, оприлюдненому в понеділок, 20 вересня.

"Наразі досудове розслідування ще триває, можемо говорити тільки про проміжні результати, тобто про встановлення попере дньої суми матеріального збитку близько 50 тисяч гривень. Остаточну суму встановить призначена експертиза" , - уточнив Виговський.

За його словами, перед зйомками ролика організатори звернулися за дозволом і в поліцію, і в мерію Києва, проте почали знімати, не дочекавшись відповідей. Про це не знали водії машин, підкреслив чиновник.

"Поліцейські, хоч і бачили це, і гадки не мали, що таке можна робити без дозволу. Адже зазвичай такі питання заздалегідь погоджуються органами місцевого самоврядування. Тим більше, що за дозволом зверталися не в Головне управління, а в Шевченківське райуправління. Тому відреагували, вже коли надійшло повідомлення на 102. І відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК" , - додав глава київської поліції.

Виговський також інформував, що на вилучені автомобілі було накладено арешт.