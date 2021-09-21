Товари онлайн: чи будуть перевіряти покупців

Українці зобов'язані при переказі коштів на суму від 5 тис. грн проходити ідентифікацію (підтверджувати свою особистість), однак це правило не зачепить переказів для оплати товарів і послуг в мережі, повідомляє Обозреватель.

﻿Як відзначають в Нацбанку: це одне з виключень, яке передбачено законом.

"Якщо оплата картою здійснюється в інтернет-магазині за товар або послугу, то такий переказ коштів необхідно лише супроводжувати номером картки платника. Це одне з виключень з ідентифікації, яке передбачено в законі" , – пояснюють у Нацбанку.

Коли повинні перевіряти українців:

при перекладі від 5 тис. грн – потрібно підтверджувати свою особистість (наприклад, показувати паспорт у касі або верифікувати через свою банківську карту в терміналі);

при перекладі від 300 тис. грн;

при операції з віртуальними активами на суму від 30 тис. грн.

Кожен банк має власний фінансовий моніторинг, завдання якого знайти всі сумнівні операції. Це може бути:

занадто великі суми переказу (якщо зазвичай картку поповнювали на 10 тис. грн, а в один момент поповнили на 100 тисяч);

операції за участю публічних осіб;

занадто часті операції з готівкою.

У такому випадку банк має право тимчасово заблокувати рахунок, переказ, і зажадати від свого клієнта підтвердити, що з отриманих грошей були сплачені податки, а сама операція була законною.