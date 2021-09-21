85% педагогів Харкова провакциновані - міськрада

85% працівників сфери освіти Харкова пройшли вакцинацію від COVID-19. Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Такий показник дозволить уникнути встановлення дистанційного навчання, при посиленні карантинних обмежень в Україні.