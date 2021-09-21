85% педагогів Харкова провакциновані - міськрада
85% працівників сфери освіти Харкова пройшли вакцинацію від COVID-19. Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.
Такий показник дозволить уникнути встановлення дистанційного навчання, при посиленні карантинних обмежень в Україні.
«У місті близько 85% вчителів та вихователів дитячих садків зробили щеплення від коронавірусу. Саме завдяки цьому дистанційного навчання в наших школах не буде, і діти зможуть отримувати знання у звичайному режимі», - повідомляє пресслужба Харківської міськради.