"Вибори" в Криму: розпочато кримінальне провадження проти учасників

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя почала кримінальне провадження за фактом організації і проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми Росії, повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією пресслужби відомства кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 111 Кримінального Кодексу України (держзрада). Воно стосуватиметься громадян України, які «беруть участь в організації незаконних виборів, надають допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України».

Крім того, в прокуратурі АРК анонсували відкриття кримінальних проваджень за частиною 2 статті 332-1 КК (порушення порядку в’їзду та виїзду на тимчасово окуповані території) відносно іноземних громадян, які виконували роль так званих «міжнародних спостерігачів» і «експертів» під час проведення російських виборів на території Криму.