На Житомирщині встановили пам'ятник картоплі

У місті Овруч Житомирської області встановлено пам'ятник самому популярному українському овочу - картоплі, повідомляє Кореспондент.

Так, коренеплід зобразили в образі дами в хустці та в червоних чобітках. Її шию прикрашають намисто, а на талії зав'язаний фартух.

Відзначається, що відкриття відбулося на щорічному фестивалі картоплі. Захід відвідали сотні людей, яких пригощали картопляними стравами. При цьому всі страви оцінювало журі.

За даними місцевих ЗМІ, автором бетонної скульптури, яка з'явилася в центральному парку Овруча, є викладач Овруцької дитячої художньої школи Юрій Кравчук.