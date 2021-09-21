Курс валют НБУ на 21 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 20 вересня, не змінився і склав 26.71 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 20 вересня 2021 року.
Курс євро знизився до рівня 31.27 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 5 коп до 3.63 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 40 коп до 36.46 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 3 коп до 28.75 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 7 коп до 6.80 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.707 200
|EUR
|євро
|31.270 100
|RUB
|рубль
|0.363 420
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.464 700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.749 900
|PLN
|польський злотий
|6.796 200