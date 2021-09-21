Курс валют НБУ на 21 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 20 вересня, не змінився і склав 26.71 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 20 вересня 2021 року.

Курс євро знизився до рівня 31.27 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 5 коп до 3.63 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 40 коп до 36.46 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 3 коп до 28.75 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп до 6.80 за 1 польський злотий.