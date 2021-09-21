Сприятливі дні жовтня 2021: перелік вдалих і невдалих дат

Стежити за розташуванням місяця на небі необхідно, якщо в жовтні у вас намічені важливі справи. На спадний місяць не варто затівати нічого важливого, як і на повню. А ось період зростаючого місяця - ідеальний час для реалізації своїх планів, повідомляє УНИАН.

Раніше ми складали місячний календар на вересень, який допоможе вам правильно розпланувати останні два тижні першого місяця осені.

Сприятливі дні жовтня 2021

У другому місяці осені не трапиться ні місячних, ні сонячних затемнень. Це обнадіює, так як будь-яке затемнення негативно впливає на людину і її психоемоційний стан.

Якщо ви запланували похід до лікаря або поїздку до родичів, рекомендуємо звіритися з астрологічним графіком:

хірургічні операції можна робити 3, 4, 7, 11, 12, 19, 20 і 30 числа;

лікувати зуби найкраще 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 і 25 жовтня;

відпустка пройде вдало, якщо запланувати її на період з 1 по 5 або з 21 по 31 число;

виходити заміж і вінчатися потрібно 10, 12, 17, 18, 26 або 30 жовтня.

Косметологічні процедури і догляд за собою теж потрібно погоджувати з небесним світилом:

манікюр і педикюр зроблять, як хочеться, якщо ви запишетеся на 7, 12, 13 і 21 число;

видалення волосся буде якісним, якщо процедуру провести 20, 21 або 22 жовтня;

змінювати імідж, стригтися або фарбувати волосся оптимально 2, 3, 5, 12, 14, 23 і числа.

Раніше ми складали календар стрижок на вересень 2021 - ознайомтеся з ним, якщо хочете піти до стиліста в кінці цього місяця.

Місячний календар на жовтень - фази місяця в середині осені

Як і в будь-якому іншому місяці, в жовтні небесне світило буде циклічно змінювати своє положення на небі. Таким чином, ми отримуємо наступний графік місячних фаз:

Молодик - 6 жовтня о 14 годині 05 хвилин.

Повня - 20 жовтня о 17 годині 56 хвилин.

Зростаючий місяць з 7 по 19 жовтня 2021.

Спадний місяць з 1 по 5 і з 21 по 31 жовтня.

Місячне затемнення - ні.

Сонячне затемнення - ні.

Жовтень буде не дуже багатий на вдалі і невдалі дати. Енергетично нейтральних - більшість. Дізнайтеся, коли вони настануть:

Сприятливі дні: 4, 8, 11, 12, 17, 21, 29.

Нейтральні дні: 1, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24-27, 30-31.

Несприятливі дні: 2, 5, 9, 14, 20, 23, 28.