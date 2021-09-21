У МОЗ назвали умову для закриття шкіл на карантин
В Україні школи можуть піти на карантин, навіть попри потрібну кількість вакцинованих працівників навчальних закладів, повідомляє УНІАН.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".
За словами Ляшка, запровадження карантину в школах залежить від деяких умов і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.
Так, за словами міністра, весь клас піде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Також карантину не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.
"Якщо є інфікована дитина - клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію - то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив Ляшко.
Також Ляшко уточнив, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.
Нагадаємо, що Україну можуть перевести в "жовту" карантинну зону. Питання про це розглянуть 21 вересня. Щодо освітніх закладів, то там, щоб працювати, треба, щоб вакциновані були 80% педагогів.