Нацполіція та ДСНС отримали американське обладнання

Агентство по скороченню військової загрози Міністерства оборони США надало Україні обладнання для роботи з небезпечним вантажем. Відповідні тренінги спрямовані для Національної поліції та ДСНС України, повідомляє Новое время.

"Міжнародна програма з нерозповсюдження Агентство по скороченню військової загрози надала обладнання HAZMAT і тренінги для Національної поліції і ДСНС, щоб уберегти людей, які надають першу допомогу і забезпечити безпечне розслідування небезпечних місць злочину" , - йдеться в повідомленні посольства США в Україні.