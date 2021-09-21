Кличко оцінив ймовірність запровадження локдауну в Києві

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути жорсткого локдауну, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу ICTV він сказав, що незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус, столиця зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.

"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу" , - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.