Що очікується на валютному ринку у вівторок

Вчора на міжбанківському валютному ринку спостерігалася чергова невдала спроба зростання котирувань безготівкового долара. Пропозиції від продавців валюти виявилося досить, щоб задовольнити попит. Однак вже сьогодні ситуація може докорінно змінитися.

Продажі під сплату податків припиняться, до того ж експортери починають чекати виплату компенсації ПДВ та продавати валюту будуть лише в крайніх випадках. На сьогодні запланований черговий аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП: інвесторам будуть запропоновані цінні папери терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 і 3 роки в гривні, а також дворічні ОВДП в доларах США. Попередні аукціони показали падіння інтересу до цих паперів: інвестори розраховують на зростання прибутковості, і якщо Мінфін не піде на це, не будуть купувати ОВДП. Отже, і продаж валюти для їх оплати очікувати не варто. Тому пропозиція валюти сьогодні буде досить скромною, і все буде залежати від того, наскільки велику активність розвинуть покупці.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,65/26,72 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в понеділок коливалася в межах 26,73-26,76 гривень. До вечора, відреагувавши на зниження на міжбанку, готівковий долар теж подешевшав. Сьогодні вранці продаж стартує на рівні 26,74-26,75 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в межах 26,70-26,77 гривень.

Євро на ринку FOREX в понеділок спочатку продовжив падіння, що почалося минулого тижня, і до обідньої перерви опустився до позначки 1,1699 долара. Потім оприлюднення нової дати можливого дефолту в США (25-26 жовтня) викликало різке падіння долара проти інших валют, і євро підскочив до позначки 1,1736 долара. Вранці вівторка євро намагається рости і вже піднімався до 1,1738 долара. Готівковий євро в понеділок подешевшав з 31,33-31,35 до 31,30 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,30-31,33 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є всі підстави очікувати, що до вечора готівковий євро може подорожчати.

Російський рубль в понеділок впав з 72,80 до 73,60 рублів за долар. Вранці вівторка він частково компенсував своє зниження і підріс до 73,30 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці в понеділок подешевшав на 2 копійки, до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Коливання ціни рубля в межах 3,62-3,67 гривень за 10 рублів триватимуть до кінця тижня.