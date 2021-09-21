Як правильно наносити маски для обличчя

Живильні і очищаючи маски наносяться на обличчя по-різному, також змивати маску потрібно за певною схемою. Як отримати максимум ефекту від маски – далі в статті, повідомляє Сегодня.

Домашні маски для обличчя зі сметани, полуниці та інших харчових продуктів дають лише короткостроковий ефект. Які маски для обличчя дійсно працюють, як їх правильно наносити та змивати, чому не можна перетримувати маски на обличчі – розповіла косметолог Яна Коркодим.

Що краще – маски з продуктів або вже готові?

Маски з "підручних засобів" – сметани, ягід, кефіру та інших продуктів освіжать обличчя, але не замінять професійних масок, склад яких ретельно підібраний. Важливий момент – у кожного продукту зі сфери харчування або косметології є харчова і косметологічна фракція. Так ось, харчова фракція менш концентрована, ніж косметологічна.

Оскільки її розщеплення в організмі орієнтоване на потрапляння в шлунок і вплив агресивного шлункового соку. Людська ж шкіра харчові фракції в чистому вигляді не сприймає: щоб отримати дійсно тривалий ефект, маски з продуктів доведеться використовувати щодня. Що нереально для сучасної жінки (і чоловіка), дуже затратно по часу.

Після домашніх масок шкіра дійсно стає свіже, але тільки за рахунок "розбухання" верхнього шару шкіри – епідермісу. Як тільки лусочки епідермісу знову висохнуть, ефект від такої маски зійде нанівець. Тому для повноцінного очищення і живлення шкіри потрібні професійні маски, які важливо правильно наносити і видаляти.

Яку маску для обличчя вибрати?

Користуйтеся тільки придатними для вашого типу шкіри засобами, масками – також. І тут важлива консультація лікаря – далеко не всі інгредієнти, які входять до складу "готових" масок можуть вам підходити.

Взагалі маски діляться на 2 типу: очищаючи й живильні (зволожуючи). Восени, як і в будь-який час року обличчя потрібно очищати, а також більше живити, ніж зволожувати (ми інтенсивно зволожували шкіру в спекотний літній період).

Як же досягти максимального ефекту від маски для обличчя?

Будь-яку маску для обличчя слід наносити на очищену шкіру. Спочатку слід умитися, протерти обличчя тоніком і лише потім наносити засіб.

Очищаючи маски наносять за схемою: ніс – лоб – підборіддя, потім лише інші частини обличчя (шию не чіпаємо). Оскільки ніс, лоб і підборіддя потребують більш інтенсивного очищення ніж щоки або область навколо губ. Живильні / зволожуючи маски починають наносити з зони навколо очей (якщо це допускає інструкція, уважно її читайте кожен раз).

Якщо рекомендацій наносити маску під очі немає, тоді починаємо наносити живильну маску на щоки, потім – на шию і закінчуємо нанесенням на лоб, шию і ніс. Будь-яку маску тримаємо рівно стільки, скільки вказано в інструкції та потім правильно видаляємо.

Як же правильно змивати маску з обличчя?

Маски видаляють з шкіри за принципом "зняти маску через руки". І багато хто робить це неправильно, просто підставляючи обличчя під воду. А потрібно спочатку намочити руки, потім обличчя, потім знову руки та легкими масажними рухами зняти маску, постійно змиваючи її залишки з шкіри рук.

І так далі, поки обличчя не стане повністю чистим. Після цього не забудьте протерти обличчя тоніком і нанести свій доглядовий крем. Зараз замість нічного крему з'явилися спеціальний нічні маски, які можна тримати на обличчі всю ніч. Але тільки якщо це зазначено в інструкції!

А чи можна тримати маску довго так, напевно, ефективніше?

Ні, невірно вважати, що чим довше ви потримайте маску на обличчі – тим краще буде від неї ефект. Дотримуйтесь рекомендації й завжди уважно читайте інструкції. Якщо там написано, що маску треба тримати 3 хвилини – тримайте тільки 3 хвилини. Якщо 15 – то тримайте 15 хвилин.

Саме такий період часу розрахована концентрація речовин, що входять до складу маски. Якщо перетримувати маски, то компоненти будуть витягати вологу з вашої шкіри і можна отримати зовсім зворотній ефект .