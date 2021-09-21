"Єдина Росія" набирає майже 50% на виборах до Держдуми

Партія "Єдина Росія" після обробки 100% протоколів лідирує на виборах в Держдуму РФ, набираючи 49,82% голосів, повідомляє "Интерфакс".

Відповідні дані розміщено на інформаційному табло на сайті ЦВК Росії.

КПРФ, згідно з даними Центрвиборчкому, набирає 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" - 7,46%.

Також, за поточними даними, в думу проходить партія "Нові Люди" з 5,32% голосів.

Після підрахунку 100% протоколів ДВК по одномандатних округах в Думу проходить 198 представників "Єдиної Росії", 9 кандидатів від КПРФ, 8 від партії "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" і два від ЛДПР.

Крім того, після обробки 100% протоколів, до парламенту проходять по одному представнику трьох непарламентських і "малих" партій, а також п'ять самовисуванців.