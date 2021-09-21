Никифоров розповів, з ким зустрінеться Зеленський в США
Володимир Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН. У нього заплановані зустрічі з представниками ООН, а також лідерами ЄС, НАТО, Великої Британії і Туреччини.
Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.
За його словами, український президент зустрінеться з президентом ГА Абдуллою Шахідом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
"Заплановані зустрічі з керівниками Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та НАТО Єнсом Столтенбергом. Двосторонні перемовини із лідерами країн, зокрема, Туреччини та Великої Британії, а також спілкування із великим американським бізнесом, інвесторами, духівництвом та українською громадою у США", - заявив Никифоров.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський проведе спільну зустріч з президентами Польщі, України, Молдови та Грузії.