Байден починає важливий тиждень для світової політики – Білий дім

Президент США Джо Байден прибув до Нью-Йорка, щоби розпочати "важливий тиждень" для глобальної політики в межах 76-ї Генасамблеї ООН, а також під час запланованих самітів, двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, повідомляє Укрінформ.

Про це заявили в понеділок у Білому домі.

"Це важливий тиждень для президента Байдена та його керівництва на світовій арені у просуванні деяких найважливіших пріоритетів для національної безпеки Америки, а також для миру й процвітання у світі" , - зауважив під час телефонної конференції високопоставлений представник адміністрації президента США.

Планується, що Байден розпочне участь у зустрічах високого рівня ГА ООН, проведе зустріч з генсеком Організації Антоніу Гутеррешем й виступить у вівторок зі зверненням до Генасамблеї. При цьому президент США зосередиться на питаннях Афганістану, ситуації в Ємені, пандемії COVID-19, проблемах зміни клімату, новітніх технологіях, світової торгівлі, боротьби з корупцією і тероризмом, глобальній конкуренції.

У Нью-Йорку, а також після повернення до Вашингтона президент Байден проведе двосторонні зустрічі з лідерами інших країн. У середу глава Білого дому очолить саміт з питань протистояння COVID-19, а в п’ятницю прийматиме саміт "Четвірки" за участі лідерів Австралії, Індії і Японії.

Очікується, що американський лідер закликатиме інші країни об’єднатися навколо розв’язання глобальних проблем, а також оголосить про нові внески США у міжнародні ініціативи.