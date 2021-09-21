Для нормального відтоку жовчі: фактори та рекомендації

Які функції виконує жовч в організмі? Багато людей страждають дисбактеріозом - порушенням балансу правильної і патогенної мікрофлори. Жовч грає контролювальну функцію щодо нормалізації співвідношення бактерій, грибів, вірусів. Вона надає потужний антисептичну дію на те, що потрапило в організм з їжею, повідомляє Econet.

Якщо порушений відтік жовчі, буде страждати мікрофлора кишечника. Дисбактеріоз можна отримати не тільки після терапії антибіотиків. Він розвивається і внаслідок порушеного желчеоттока. Як нормалізувати відтік жовчі?

3 групи факторів, які впливають на желчеоттока

Стреси сильно позначаються на моториці гладкої мускулатури. Жовчний міхур складається з гладкої мускулатури. Є відмінність між гладкою мускулатурою (ГМ) і скелетної. Всі органи, судини складаються з ГМ. Вона не управляються нашою свідомістю. Гладкою мускулатурою управляє вегетативна нервова система. Остання відповідає за управління внутрішніми органами. При стресі ГМ бере на себе ефект перекладу психічного роздратування на соматику (тіло). І ГМ починає спазмованих, напружуватися. Це призведе до того, що буде порушена моторика гладких м'язів (і моторика жовчного міхура - в тому числі).

Знімається стресове навантаження при вісцеральному масажі.

Серотонін (гормон радості) - це ще і нейромедіатор, який виконує функцію передачі нервових імпульсів, тобто відповідає за управління органами (наскільки якісно мозок і нервова система бачитимуть і коригувати їх функціональні стану).

Серотонін виробляється в шлунково-кишковому тракті. При нормальній кількості серотоніну буде правильне управління органами. Цей гормон дозволяє зняти блокування стресових станів. Тому після вісцерального масажу спостерігається розслаблення, піднімається настрій.

Завдяки цьому прийому знімається напруга з жовчного міхура і нормалізується його моторика, щоб м'яз почала працювати.

Механічні, фізичні фактори

Пиття холодної води не сприяє розслабленню. Така вода застоюється в шлунку і не йде на якісне виведення токсинів з тканин. Рідина, яка певний час пробула в шлунку, всмоктується в кишечнику і призводить до набряків.

Рекомендується випивати півсклянки теплої води (близько 40 градусів). Вона відразу потрапляє в дванадцятипалу кишку. У ній є рецептори, які дають сигнал, що в кишку щось надійшло, вона дає наказ на те, щоб жовчний міхур скоротився. Таким чином, тепла вода сприяє нормалізації желчеоттока. Можна пити по 2-3 ковтки через кожні 30-40 хвилин.

Живлення. Що позначається на желчеоттока? Наявність в раціоні жирів, білкою і прянощів, які сильніше дратують дванадцятипалу кишку і сприяють желчеотделению.

Жири тваринного походження надають найпотужніше жовчогінну дію. Рослинні масла надають менш сильний ефект.

Білки також мають жовчогінний ефект. Різниця між рослинними і тваринними білками істотна: можна вживати багаті білками рослини, але нормального желчеоттока не буде, так як відсутні жири, масла в рослинах.

Рекомендації:

Вранці з'їсти шматочок вершкового масла або сала (розсмоктувати без хліба) хвилин за 30-40 до сніданку. Такий прийом сала сприяє зниженню холестерину в крові. Продукт повинен бути без м'ясних прожилок.

Протягом дня пити теплу воду, вживати їжу, багату жирами. На ніч випити 1-2 ст. л. оливкового, кокосового або кедрової олії.

В організм повинні надходити й тварини, і рослинні жири. Це сприятиме поліпшенню желчеоттока і стане профілактикою утворення каменів в жовчному міхурі.

Біохімічні процеси, пов'язані з правильним відтоком жовчі

Щоб жовч добре відтікала, необхідно підтримувати якісний рівень соляної кислоти. Якщо недостатня соляна кислота - буде порушено перетравлювання білків, а вони дають навантаження на печінку.

Соляна кислота, потрапляючи з харчовою грудкою у дванадцятипалу кишку, дає корисне роздратування на її слизову. Дванадцятипала кишка запускає процес синтезу холецистокинина (нейромедіатора, що сприяє налагодженню моторики жовчного міхура).