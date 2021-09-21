Смерть після щеплення: скільки випадків було в Україні

Про раптову смерть 19-річного студента з Львівщини Володимира Сала стало відомо 19 вересня. Швидка зафіксувала його смерть 13 вересня близько 21:00 у місті Буча, повідомляє Ліга.net.

Попередня причина – серцево-судинна недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність.

Відомо, що того дня хлопець вакцинувався проти COVID-19. У навчальному закладі кажуть, що до вечора Володимир почувався добре. Після – піднялася температура, його почало судомити. О 20:35 зник пульс та дихання. Штучне дихання і реанімація, яку проводили медики "швидкої", не допомогли.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що о 15:05 хлопець отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Із цього ж флакону щеплено ще 5 людей, усі вони почуваються добре. Протягом 30 хв медогляду після вакцинації в хлопця скарг на самопочуття не було" , – йдеться в повідомленні.

Остаточну причину смерті назвуть через місяць після розслідування.

МОЗ повідомляє, що є підстави для обов’язкового проведення додаткових досліджень: "З цією метою вилучено матеріал для подальшої гістологічної та токсикологічної експертизи".

Утім, це не завадило антивакцинаторам та деяким медіа протрактувати смерть хлопця як "неспростовний доказ" шкідливості вакцин.

Скільки випадків негативної реакції після щеплення проти COVID-19 зареєстрували в Україні за більш як пів року вакцинальної кампанії та чим закінчилися розслідування по двох гучних смертях після щеплень – читайте далі.

Що показує статистика по вакцинації і кількість негативних реакцій

За збір та аналіз інформації про надзвичайні події після імунізації відповідає Державний експертний центр МОЗ. Там на запит журналістів відповіли, що від початку вакцинації проти коронавірусу отримали 95 повідомлень про летальні випадки серед тих, кому вже зробили щеплення.

При тому, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто це 0,0015% від усіх щеплених.

За протоколами розслідувань регіональних груп оперативного реагування, 77 з 95 повідомлень – це випадкова подія, яка співпала у часі з проведеним щепленням.

Довідка: Випадкова подія, що співпала за часом – це коли смерть збіглася в проміжку до 30 днів після проведення щеплення незалежно від того, чи це перша чи друга доза вакцини.

"Причинно-наслідковий зв’язок (у цих 77 випадках, – ред.) з проведеною імунізацією відсутній. Це, зокрема, стосується смерті військовослужбовиці в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області 23 березня та смерті 53-річного лікаря Каменко-Дніпровського Центру первинної медико-санітарної допомоги 2 квітня" , – пояснили в ДЕЦ.

Реальні причини смерті військовослужбовиці та лікаря у МОЗ публічно не озвучують, оскільки це – медична таємниця. Стосовно інших 18 повідомлень триває розслідування.

"Померло 95, завершили розслідування по 77, і в тих випадках, в яких завершили, це співпадіння по часу з вакцинацією, 18 випадків, в тому числі студент – розслідування продовжується і наразі сьогодні по 18 летальним випадкам, ми не можемо говорити про причини смерті" , – пояснює Сергій Дубров, лікар-анестезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Для того, щоб казати, що це наслідок вакцинації чи причина смерті якась інша, яка співпала в часі, слід провести адекватне розслідування, каже він.

"Судмедекспертиза в таких випадках – це не просто розтин, це дослідження тканин – гістологічне, хімічне. Вона триває близько місяця і тільки тоді ми будемо мати результат" , – пояснив лікар.

Що стосується тих 77 випадків, по яких розслідування завершене і зв'язку з вакцинацією не виявлено, там були виражені зміни з боку серцево-судинні системи.

Причини смерті були різні, в тому числі хронічні захворювання, як ішемічна хвороба серця, розриви аневризм (вроджених) судин головного мозку, інша патологія. "Може бути ціла купа причин" , – додає Дубров.

Серед них були здебільшого люди старшого віку - в тому числі і 80 і 90 років, молодшого – 40-50. Але різні вікові категорії.

"Та всі випадки, навіть якщо людина вакцинувалася і через тиждень під трамвай потрапила, розглядаються як підозра на побічний ефект" , – пояснює лікар.

Що стосується саме побічних ефектів від вакцинації – йдеться про можливість розвитку міокардитів.

"Утім, це вкрай рідко – 0,00014% те, що ми бачимо у світі. Чоловіча стать, відносно молодий вік" , – зазначає Дубров.

Для прикладу також синдром Гієна-Баре, він є рідкісним ускладненням вакцинації, в той же час у людей, що захворіли на COVID, частота його виникнення в 10-15 разів вища, ніж частота ускладнень щодо цієї патології від вакцинації.

"Так само ми про тромбози говоримо. Є ускладнення. Але насправді у світі 10 млн людей щороку гинуть від тромбозів незалежно від вакцинації" , – пояснює Дубров.

При тому у тих, хто хворів коронавірусом, тромбози у 10-15 разів частіше розвиваються, ніж у вакцинованих, додає лікар. І зазначає, що є певні характеристики, які відображають зміни в тканинах, клітинах, які можна було б прив’язати до вакцинації.

"Якщо говорити глобально – у нас на піку другої хвилі до 600 людей помирало від коронавірусу за день. Якщо говорити про вакцинацію, навіть не пов’язаних з нею випадків, що вже доведено – 77 за півроку" , – додав лікар.

Як і хто проводить розслідування летальних випадків після щеплення

Кожен структурний підрозділ з питань охорони здоров’я в регіонах має свою регіональну групу оперативного реагування. Першочергово вона розслідує летальні випадки після щеплення. Це епідеміологи, інфекціоністи, неврологи, алергологи, імунологи, анестезіологи, педіатри, терапевти та судмедексперти.

Також є центральна група оперативного реагування при МОЗ, яку залучають в складних випадках. Експерти груп збирають такі дані про випадок:

інформацію про стан здоров’я та кількість людей, яких вакцинували цією ж вакциною, серією/партією, з цього ж флакону,

кількість щеплених за весь період, за день,

кількість щеплених у тому ж закладі,

детально вивчають медичні дані пацієнта,

аналізують фонові рівні захворюваності для різних вікових груп місцевого населення, що дає змогу порівняти частоту розвитку несприятливих подій серед щеплених та нещеплених осіб однієї вікової групи, які мешкають в одній місцевості,

аналізують повідомлення про аналогічні випадки, які були зареєстровані в Україні та світі, наукові дослідження.

Доки не завершилося розслідування, не можна казати, що смерть настала внаслідок щеплення. Адже достеменно цього не відомо. Є лише підозра на несприятливі події після імунізації (НППІ).