Жовта зона: від яких обмежень звільнять вакцинованих

Посилення карантину в Україні — очікуваний перехід до жовтої зони з 23 вересня — передбачає різні рівні обмежень для вакцинованих та невакцинованих людей і колективів, повідомляє Новое время.

Найбільше ці відмінності стосуються освітньої сфери та сфери послуг.

У дитсадках, школах, вишах

У жовтій зоні зможуть працювати лише ті заклади освіти, де понад 80% працівників мають документ, що підтверджує:

отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19 (жовтий чи зелений COVID-сертифікат),

негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години),

документ про одужання особи від хвороби (діє півроку, його чинність має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням додатку Дія).

Решта закладів освіти мають закритися на карантин чи перейти на дистанційне навчання.

При в'їзді в Україну

Власники жовтих і зелених COVID-сертифікатів зможуть в'їжджати в Україну з-за кордону чи на підконтрольну уряду територію з окупованої без обов’язкової самоізоляції.

У сфері послуг та на масових заходах

За наявності у 80% працівників (чи організаторів заходу) та у 100% відвідувачів (старше 18 років) жовтого чи зеленого COVID-сертифікату частина обмежень жовтої зони скасовується для:

ресторанів, кафе, закладів громадського харчування — вони можуть приймати відвідувачів, що нададуть такі документи, без обмежень на кількість людей за столиком (інакше — не більше чотирьох осіб за столом без урахування дітей до 18 років);

басейнів, спортзалів і фітнес-центрів — без обмежень на кількість та присутність відвідувачів (інакше — не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів, для басейнів — не більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп);

проведення масових заходів — не потрібно дотримуватися норм про участь не більше ніж 1 особи на 4 кв м площі будівлі або території (це стосується культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших заходів, також розважальних у нічних клубах та закладах громадського харчування);

закладів, що надають послуги з розміщення — вони можуть залишатися відкритими (інакше в жовтій зоні мають закрити всі подібні заклади, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку);

кінозалів та залів інших закладів культури — можна не дотримуватися норми про заповненість лише 50% місць.

Чи можна не носити маски?

Ні, масковий режим та вимога соціальної дистанції залишаються обов’язковими для всіх, у тому числі вакцинованих людей.

Які документи дають такі привілеї?

Уряд запровадив внутрішні жовті та зелені COVID-сертифікати про вакцинацію (ці відмітки існуватимуть лише у цифровому форматі, тож друкувати документи на папері відповідного кольору не потрібно).

Жовтий COVID-сертифікат — має коротший термін (120 днів) і є свідченням про отримання хоча б однієї дози вакцини з тих, які визнані ВООЗ.

Зелений COVID-сертифікат — має довший термін (365 днів від дня другого щеплення) і є свідченням про повний курс вакцинації від COVID-19 (дві дози вакцини чи одна доза для однодозових препаратів).

Тимчасовою альтернативою вакцинації в багатьох випадках можуть бути ще два документи (дані про них будуть також вноситися до сертифікатів у застосунку Дія, прив’язки до кольору документа в цих випадках немає):

негативний ПЛР-тест на COVID-19: діє 72 години з моменту забору матеріалу;

доказ про перенесену хворобу COVID-19 (якщо після одужання пройшло менше ніж шість місяців, а актуальність документа підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг — зокрема з використанням додатка Дія): діє 180 днів, але не раніше, ніж через 14 днів після встановлення діагнозу COVID-19.

Важливо, що дані про перенесену хворобу COVID-19 може внести в базу даних лише лікар (на підставі позитивного ПЛР-тесту чи тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs зі статусом «одужав»).