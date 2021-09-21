США попередили Європу про розподіл газу за квотами

Нинішній рівень заповнення газових сховищ в Європі разом з низькими поставками з Росії і проблемами з доступністю зрідженого природного газу (СПГ) можуть привести до того, що регіону не вистачить палива навіть для опалення, а не тільки для вироблення електроенергії, повідомляє "Лента.ру".

Про це в ефірі Bloomberg TV заявив старший радник президента США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

Він попередив, що якщо зима виявиться по-справжньому холодною, то ряд країн зможуть купити більше газу за підвищеними цінами, а іншим доведеться розподіляти його за квотами для населення. За його словами, в цьому випадку проблему помітить кожен.

Хохштейн підкреслив, що низькі поставки газу з Росії не можна пояснити нічим, крім політичних ігор. Потужність української газотранспортної системи (ГТС) дозволяє збільшити прокачку більш ніж в два рази, а керівництво «Газпрому» саме запевняє, що в змозі задовольнити навіть підвищившийся попит.

Напередодні, 20 вересня, стало відомо, що «Газпром» відмовився купувати навіть додаткові гарантовані потужності на жовтень в українській ГТС, хоча регулярно замовляв їх з початку року. Таким чином, прокачування збережеться на рівні, розрахованому з мінімального показника 40 мільярдів кубометрів на рік. Крім того, газопровід «Ямал-Європа» в той же місяць залишиться заповненим лише на третину.

Експерти вважають, що компанія прагне прискорити сертифікацію газопроводу «Північний потік-2», добудованого на початку вересня, і домогтися зняття з нього обмежень на прокачку. В Україні впевнені, що таким чином вона намагається зупинити транзит через її територію.

У «Газпромі» як і раніше розраховують почати поставки вже до кінця року, проте процедура сертифікації може затягнутися. Німецький газовий регулятор відводить на цю роботу до чотирьох місяців, після чого його висновки повинна буде перевірити Єврокомісія.