Менні Пакьяо оголосив про завершення кар'єри
Екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях легендарний філіппінець Менні Пакьяо (62-8-2, 39 KO), обговорюючи своє майбутнє балотування на пост президента Філіппін, заявив, що його 26-річна боксерська кар'єра закінчена, повідомляє 24 Канал.
42-річний спортсмен розповів, що протягом тривалого часу продовжував боксувати, оскільки по-справжньому захоплений цим видом спорту.
Після завершення кар'єри Пакьяо планує підтримувати інших боксерів з Філіппін.
"Моя кар'єра вже завершена. Я прийняв це рішення, оскільки вже давно займаюся боксом і моя сім'я говорить, що достатньо", - сказав Пакьяо.