Менні Пакьяо офіційно оголосив про завершення кар'єри

Екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях легендарний філіппінець Менні Пакьяо (62-8-2, 39 KO), обговорюючи своє майбутнє балотування на пост президента Філіппін, заявив, що його 26-річна боксерська кар'єра закінчена, повідомляє 24 Канал.

42-річний спортсмен розповів, що протягом тривалого часу продовжував боксувати, оскільки по-справжньому захоплений цим видом спорту.

Після завершення кар'єри Пакьяо планує підтримувати інших боксерів з Філіппін.