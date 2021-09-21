NАSА вибрало місце посадки для місії місяцехода

Місяцехід планується відправити на Місяць у 2023 році. З його допомогою вчені хочуть з'ясувати, чи можна використовувати лід для палива в ракетах, повідомляє Корреспондент.

NАSА відправить роботизований всюдихід на пошуки льоду біля кратера на Південному полюсі Місяця. У 2023 році апарат розміром з візок для гольфу приземлиться біля західного краю кратера Нобіле.

Ширина кратера 73 кілометри. Він майже постійно знаходиться в тіні.

Місія Viper підтримає плани з дослідження Місяця людиною, бо лід можна добувати як для використання в якості питної води, так і ракетного палива.

"Місія 2023 року допоможе вченим зрозуміти, як легко чи як складно людям буде добувати лід. Якщо ресурсів буде багато і вони будуть доступними, це дійсно змінить природу життєзабезпечення людей на Місяці", - сказав менеджер проекту Viper Деніел Ендрюс.

Відзначається також, що заправка транспортних засобів на Місяці може знизити вартість космічних подорожей та зробить місячний форпост доступнішим.

Раніше стало відомо, що Україна відправить свій прапор на Місяць. Під час виготовлення прапора використано спеціальну технологію "зеленого", або безвідходного, виробництва.

Додамо, Південна Корея запустить орбітальну місію до Місяця. На орбітальний апарат встановлять ​​високоточну камеру, яку розробило NASA. Камера протягом року збиратиме дані про поверхню Місяця для підтримки програми Artemis, яку здійснюють під керівництвом США.

NАSА