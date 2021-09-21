Lada Niva почали виробляти у Німеччині

У Німеччині зібрали перший екземпляр Lada Niva. Позашляховик коштує в три рази дорожче оригіналу. Ціна моделі німецької збірки - 19,9 тисячі євро, повідомляє 24 Канал.

Компанія "Партизан Моторс", що спеціалізується на розробці утилітарних позашляховиків, зібрала в Німеччині перший екземпляр Lada Niva Legend.

Всього в німецькому місті Магдебург планується виробити партію з 50 машин, всі вони будуть відзначені відповідною табличкою і сертифікатом від виробника, що підтверджує приналежність до лімітованої серії. Вартість автомобіля з урахуванням податків становить 19,9 тисячі євро, що в три рази дорожче тридверної Niva Legend на її батьківщині.

У "Партизан Моторс" є власні виробничі потужності в Магдебурзі, звідки "Ниви" будуть поставляти в шоурум дилера Fahrzeuge Bögelsack Service & Verkauf GmbH з Хальберштадта.

У компанії пояснили, чому позашляховик німецької збірки вийшов майже в три рази дорожче оригінального. По-перше, автомобіль допрацювали: збільшили дорожній просвіт, встановили легкосплавні диски оригінального дизайну і нові шини Goodrich розмірністю 215/65 R16, а також накладки на колісні арки, капот і пороги.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

Крім того, Niva доукомплектували підніжками, силовими бамперами з місцем під лебідку, рейлінгами на даху, молдінгами на боковинах кузова, шнорклем і світлодіодними фарами фірми Nolden. Крім усього перерахованого, німецька Niva обзавелася салоном з чорної екокожі з червоною прострочкою.

У "Партизан Моторс" відзначають, що, незважаючи на рішення АвтоВАЗу припинити офіційні поставки автомобілів Lada в Європу, вони продовжують користуватися популярністю у німецької автомобільної громадськості і поставлятися в обхід оголошеного автовиробником ембарго на свою продукцію.

За даними компанії, в Німеччині налічується близько 250 примірників Lada Niva Legend 2021 модельного року.