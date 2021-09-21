Колишній чоловік Поліни Гагаріної подав на неї до суду

Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна розлучилися в минулому році, але експодружжю так і не вдалося мирно врегулювати деякі питання, повідомляє Сегодня.

Фото: instagram.com/isxakov

Фотограф Дмитро Ісхаков має намір судитися зі співачкою Поліною Гагаріної за право бачитися з їх спільною дочкою Миєю. Позов був зареєстрований 16 вересня.

Крім цього, фотограф хоче, щоб суд дозволив йому зустрічі і з сином Гагаріної від першого шлюбу – 13-річному Андрієм. У Ісхакова завжди були гарні стосунки з сином співачки, але останнім часом вони зіпсувалися. Ексчоловік Поліни Гагаріної не виключає, що хлопчик від нього віддалився через перехідних вік.

Фото: instagram.com/isxakov

Причиною розлучення оточення співачки називає різницю в доходах. Поліна Гагаріна заробляла більше, ніж Дмитро Ісхаков.