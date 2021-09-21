В Афганістані епідемія кору: США призупинили евакуацію

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) США призупинили евакуацію з Афганістану через випадки зараження кором. Згодом у відомстві розказали, коли США зможуть продовжити відправляти рейси за евакуйованими на військові бази, повідомляє УНІАН.

Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують адміністрації Джо Байдена відправляти рейси за афганцями лише через 21 день після їх вакцинації від кору - саме стільки часу необхідно для вироблення імунітету від вірусу.

Раніше агенція не дозволило забирати афганських евакуйованих з авіабази Рамштайн в Німеччині та з авіабази Аль-Удейд в Катарі як мінімум тиждень через міркування обережності.

Минулого тижня уряд США почав вакцинацію афганців від кору. Приблизно 60% афганців, які проживають на закордонних базах США, уже отримали вакцинацію.