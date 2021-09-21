У Пермі студенти поскаржилися, що професор вів лекцію під час стрілянини

Студенти Пермського державного університету, де напередодні сталася стрілянина, поскаржилися на професора. Вони заявили, що викладач продовжив читати лекцію в той час, як в будівлі були чутні постріли, повідомляє Страна UA.

Йдеться про викладача історії російської літератури Олега Сиромятникова. Він заборонив студентам залишати аудиторію і робити які-небудь заходи безпеки, зокрема, ховатися під парти. Водночас за словами студентів, професор продовжив вести лекцію під час стрілянини. За даними медіа, коли в двері, де проводилося заняття хтось постукав, то Сиромятников став говорити пошепки.

У коментарі порталу професор пояснив, що таким чином виконував вказівку декана. Він, почувши постріли, замкнув металеві двері, які не можна прострелити, і продовжив лекцію, зберігаючи спокій.

Водночас в університеті професора підтримали та заявили, що він все зробив правильно - не піддався паніці й замкнувся.