У Таїланді дозволили нетрадиційний метод COVID-вакцинації

У Таїланді тепер зможуть робити уколи вакцини проти COVID-19 під шкіру, а не традиційним способом – внутрішньом'язово. Цей метод допоможе захистити більше громадян, повідомили в місцевому МОЗ, тому що витрати біопрепарату знижуються в кілька разів, повідомляє Ліга.net.

Місцеві вчені з'ясували, що кожну внутрішньом'язову дозу можна розділити між п'ятьма людьми, якщо вводити вакцину внутрішньошкірно, – і за такої умови в організмі викликається "така ж імунна відповідь, що і за звичайного методу". Наукової публікації з підтвердженням цього поки немає.

Цей метод застосовуватимуть поки тільки для бустерної (підсилюючої, третьої) дози. Його можна використовувати "на розсуд лікарів за умови, що він підтверджений доказами" , сказав міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

Пхукет – найбільш щеплений від ковіду регіон країни. На тлі поширення заразніших і потенційно вірулентніших штамів коронавірусу там на додаток до двох доз CoronaVac вирішили давати бустер вакциною Oxford-AstraZeneca. Лікарня Вачіра першою розпочне реалізацію нової стратегії з 24 вересня.

Рішення використовувати нетрадиційні методи неабиякою мірою пов'язане з проблемою доступності вакцин, які в багатьох країнах світу залишаються дефіцитом.