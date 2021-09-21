У Таїланді дозволили нетрадиційний метод COVID-вакцинації
У Таїланді тепер зможуть робити уколи вакцини проти COVID-19 під шкіру, а не традиційним способом – внутрішньом'язово. Цей метод допоможе захистити більше громадян, повідомили в місцевому МОЗ, тому що витрати біопрепарату знижуються в кілька разів, повідомляє Ліга.net.
Місцеві вчені з'ясували, що кожну внутрішньом'язову дозу можна розділити між п'ятьма людьми, якщо вводити вакцину внутрішньошкірно, – і за такої умови в організмі викликається "така ж імунна відповідь, що і за звичайного методу". Наукової публікації з підтвердженням цього поки немає.
Цей метод застосовуватимуть поки тільки для бустерної (підсилюючої, третьої) дози. Його можна використовувати
"на розсуд лікарів за умови, що він підтверджений доказами", сказав міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.
Пхукет – найбільш щеплений від ковіду регіон країни. На тлі поширення заразніших і потенційно вірулентніших штамів коронавірусу там на додаток до двох доз CoronaVac вирішили давати бустер вакциною Oxford-AstraZeneca. Лікарня Вачіра першою розпочне реалізацію нової стратегії з 24 вересня.
Рішення використовувати нетрадиційні методи неабиякою мірою пов'язане з проблемою доступності вакцин, які в багатьох країнах світу залишаються дефіцитом.