Айза Долматова вийшла на публіку в новому образі

36-річна російська телеведуча і співачка вирішила серйозно зайнятися своїм здоров'ям, тому останнім часом її не часто можна помітити на публіці, повідомляє WomanEL.

Днями красуня все ж вийшла в люди, бо скучила за публічними заходами. Айза навідалася на премію Glamour Best of Beauty 2021, де вразила всіх присутніх своїм образом. Для цього виходу у світло Долматова наділу коротка перука з чубчиком кольору блонд і наростила довгі вії.

Користувачі мережі пишуть, що артистці такий імідж додав зайвих років, але тим не менш, вона дуже стильно і привабливо виглядає.