СБУ виявила схрон з вибухівкою поблизу залізничної станції

У Донецькій області СБУ виявила реальний схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Схрон був облаштований у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції "Дружківка".

За даними спецслужби, його обладнали учасники незаконних збройних формувань "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки правоохоронці серед іншого виявили:

8 протитанкових реактивних гранат;

0,5 кг тротилу і пластиду;

3 протитанкові міни з часовими детонаторами;

9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;

запальну міну-гранату;

2 стартові заряди до протитанкової гранати;

кумулятивний заряд;

понад 1,5 тис. набоїв різного калібру;

димову шашку.