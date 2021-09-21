"Барселона" на останній хвилині матчу пішла від поразки

"Барселона" ледве врятувалася від сенсаційної поразки в матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги проти "Гранади". Каталонці програвали з рахунком 0:1 до останньої хвилини домашнього поєдинку, повідомляє Обозреватель.

Підопічні Рональда Кумана, які вважалися явними фаворитами зустрічі, вкрай невдало розпочали гру. Вже на другій хвилині захисник гостей Домінгос Дуарте шокував уболівальників на "Камп Ноу", відправивши м'яч у сітку Марк-Андре тер Штегена ударом головою.

Відкривши рахунок, "Гранада" сіла в оборону та не дозволяла "Барселоні" створювати загрозу біля своїх воріт з гри. На допомогу каталонцям прийшли стандарти, які раз по раз закінчувалися небезпекою, зокрема завдяки захиснику "синьо-гранатових" Рональду Араухо.

Уругвайський футболіст постійно вигравав верхову боротьбу, але м'яч протягом довгого часу не хотів залітати в сітку. Лише на 90-й хвилині матчу Араухо все ж вдалося пробити Луїша Максиміліану та врятувати команду від фіаско на "Камп Ноу" – 1:1.

"Барселона" перебуває на восьмому місці з 8 очками після 4 поєдинків, а "Гранада" – на 17-й позиції з 3 пунктами після 5 ігор. "Реал" лідирує в Ла Лізі з 13 балами в 5 матчах.