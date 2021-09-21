Україна отримала 159 000 доз вакцини CoronaVac

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 159 600 доз вакцини CoronaVac від COVID-19, у рамках COVAX.

Про це повідомила прес-служба﻿ Міністерства охорони здоров'я.

Вакцина від COVID-19 CoronaVac, виробництва Sinovac (Китай), схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безкоштовно.

“В Україні зростає рівень захворюваності від COVID-19, а 98% госпіталізованих — невакциновані. Надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців вакцинувались вже сьогодні, аби захистити себе від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті” , — сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Разом із цією поставкою, на сьогоднішній день ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.