"Укравтодор" відновив маршрути до 40 природних парків і заповідників

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" забезпечив якісне сполучення з 40 українськими природними пам'ятками, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Пандемія істотно вплинула на туристичну галузь країни. Українці все частіше відкривають для себе маршрути до живописних Карпат, сонячній Одесі або в степові долини Придніпров'я. Зараз відновлюються або вже відремонтовані маршрути до 17 національних парків, 11 заповідників, 4 природних парків, 2 ландшафтних парків і 6 пам'ятників природи", - наголошується в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці "Укравтодору".

Так, в цьому році на автодорогах Т-03-02, Т-03-06 і Т-03-01, провідним до Шацьких озер на Волині, вперше за півстоліття оновили майже 50 км дорожнього покриття.

Дорога Р-47 - під'їзд до заповідника "Асканія Нова" - була відновлена по всій протяжності, а це 22,4 км. Крім цього, торік було відремонтовано 7,4 км об'їзду міста Умань - дороги, що веде до національного дендрологічного парку "Софіївка".

Деякі проєкти планується завершити найближчим часом. Зокрема, до кінця року будуть відновлені 26 км доріг Т-25-19 і Т-25-03 - частини маршруту в парк "Мезинський" на Чернігівщині.

Роботи ще тривають на дорогах до національних природних парків "Залісся" та "Гуцульщина". Також більш доступним планується зробити й острів Хортиця - до нього буде вести нова автомагістраль, яка з'єднає обидва береги Дніпра.

Серед інших проєктів на цей рік - оновлення 28-кілометрової ділянки автодороги Н-31, яка веде в заповідник "Дніпровсько-Орільський", а також ремонт дороги Т-14-25, сполученої з заповідником "Розточчя" на Львівщині.