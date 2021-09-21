В Україну йде потепління

На цьому тижні в Україні очікуються холодна погода з дощами. Проте вже на вихідних потеплішає, а опади поступово припиняться, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Підвищення температури очікуємо вже наприкінці тижня, на вихідних погода вже почне покращуватися, і денні максимуми, особливо на півдні, почнуть доходити до 15 градусів тепла" , - сказала вона і додала, що дещо прохолодніше буде у західних районах.

Як зазначила синоптик, починаючи з суботи буде менше хмар, а опади зменшуватимуться.

За прогнозом Укргідрометцентру, у п'ятницю, 25 вересня, через територію України буде проходити атмосферний фронт, коли очікуються більш інтенсивні дощі, ніж протягом тижня, повідомила Птуха.

Автор: Олександр Білоус