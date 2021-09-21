Сивохо запропонував вести переговори з простими жителями "Л/ДНР"

Глава Нацплатформи примирення Сергій Сивохо вважає, що вести переговори потрібно не з керівництвом невизнаних республік, а з простими людьми, повідомляє Вести.

"Ніхто не закликає вас спілкуватися з керівництвом "Л/ДНР". Люди на простих паралелях, з лідерами громадської думки. Припустимо, лідери в медицині зустрічаються з лідерами в медицині, освіти - з освіти, бізнесмени - з бізнесменами. Якби бізнесменам віддали ситуацію на відкуп, регіон би повернувся вже через тиждень! Ці люди знайдуть контакти дуже швидко, а економічна блокада стала чи не головною помилкою за час конфлікту" , - підкреслив Сивохо.