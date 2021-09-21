4 пов'язаних з ходьбою симптому, які можуть вказувати на діагноз Паркінсона

Хвороба Паркінсона - це прогресуюче захворювання нервової системи, яке може мати руйнівні наслідки протягом багатьох років. Але хвороба Паркінсона часто довго залишається непоміченою, повідомляє WomanEL.

Однак рання діагностика і втручання, яке може включати режим фізичних вправ, прийом ліків і зміна способу життя, є ключем до управління симптомами Паркінсона. Ось чому медичні експерти радять звертати увагу на малопомітні ознаки, які можуть вказувати на хворобу.

Ви не можете ходити ув звичайному темпі

98 відсотків людей з хворобою Паркінсона відчувають сповільненість рухів. І це часто є одним з перших симптомів, які пацієнти помічають на ранній стадії прогресування хвороби.

Ваш розмір кроку може бути менше

Багато пацієнтів з хворобою Паркінсона також відчувають гипокинезию, тобто зменшення амплітуди або діапазону рухів.

Через невідповідність між очікуваним або передбачуваним діапазоном рухів і фактичним рухом люди з гіпокінезією, як правило, частіше отримують травми. Адже вони не можуть переступити, наприклад, через якусь річ і спотикаються об неї.

Коли ви ходите, ваші руки перестають розгойдуватися природним чином

Дослідники виявили, що пацієнти з хворобою Паркінсона демонстрували значну асиметрію руху рук при ходьбі в порівнянні з контрольною групою. Одна з їх рук розгойдувалася значно менше, ніж інша.

Вам може здаватися, що ваші ноги приклеєні до підлоги

Це порушення моторики, відоме як «замерзання». Епізоди зазвичай тривають всього кілька секунд і часто запускаються кількома або складними завданнями. Це коли ви, наприклад, намагаєтеся зробити крок вперед і раптово відчуваєте, що не можете, як ніби ваша нога «прилипла» до підлоги.