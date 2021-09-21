"АвтоКрАЗ" створив систему керування для пезпілотних вантажівок

Причіп для системи управління безпілотних вантажних автомобілів виготовлений на замовлення компанії Ferrexpo, повідомляє 24 Канал.

Український виробник великовантажних автомобілів компанія "АвтоКрАЗ" розробив геолокаційні причіп для системи управління безпілотних вантажних автомобілів, які працюють в кар'єрах підприємств компанії Ferrexpo. Про це пише Кременчуцька газета.

"Це транспортна база для мобільних точок управління рухом безпілотного транспорту на кар'єрах. Сучасний видобуток руди вимагає великої кількості часу, який витрачається на виробництво. Використовується багато великовантажних автомобілів, які вивозять руду, вони управляються комп'ютерами і працюють безпілотно. Для того, щоб вони правильно працювали , потрібно ними управляти, стежити за їх рухом, контролювати і коригувати. Для цього існують мобільні точки зв'язку, вони автономні, енергонезалежні від джерела живлення. Це фактично, незалежна сонячна електростанція, - за відсутності сонця вона безперебійно переходить на живлення від акумулятора. Якщо акумулятора не вистачає, включається в роботу генератор. Вона оснащена також 12-метровим шлагбаумом, який може перекривати зону руху транспорту " , - розповів головний конструктор ЗАТ" АвтоКрАЗ "Сергій Васечек.

Він зазначив, що при виготовленні геолокаційного причепа використовуються деталі, виготовлені в Англії, Італії, Німеччини. Це і контролери, і шлагбауми, транспортна база.

"АвтоКрАЗу" також повідомив, що цей виріб зроблено на замовлення і за технічними вимогами Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. "Це передбачає певну серію. Тільки для одного кар'єра, для однієї ділянки потрібно тільки 15 штук" , - додав він.

За його словами, це не властива задача для підприємства, тому довелося вивчати дану систему і виробляти спеціальні причепи. Працювали над розробкою кілька конструкторів. Активна фаза, коли створили комп'ютерний образ, приступили до розробки документації - зайняла близько півроку.