Шкіряні пуховики і шуби-тедді: найтрендовіший верхній одяг 2021
Зима не горами! Пора утеплятися. У цьому сезоні наймодніша верхній одяг - ще і найкомфортніший: пуховики оверсайз, шубки-тедді та теплі і затишні дублянки, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Найбільш трендовий верхній одяг 2021
- Утеплені бомбери - найбільш трендовий верхній одяг осінньо-зимового сезону.
- Пуховики в дусі Prada, але краще все ж придбати оригінал, якщо є така можливість - або вибрати іншу модель, фейки не в тренді.
- Шкіряні пуховики-стильно і тепло, ідеальне поєднання, згодні?
- Дублянки урочисто повернулися в модні топи.
- Стьобане пальто, парку з хутром, вибирайте моделі без зайвого декору.
- Флісові Комбіновані куртки і пальто, подовжені куртки-сорочки.
- Шуби-Тедді-знову з нами! Зверніть увагу на комбіновані моделі.
- Пуховики прямого крою, а також моделі-оверсайз.
Автор: Тетяна Турчанікова