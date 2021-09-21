Шкіряні пуховики і шуби-тедді: найтрендовіший верхній одяг 2021

Зима не горами! Пора утеплятися. У цьому сезоні наймодніша верхній одяг - ще і найкомфортніший: пуховики оверсайз, шубки-тедді та теплі і затишні дублянки, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Найбільш трендовий верхній одяг 2021

Утеплені бомбери - найбільш трендовий верхній одяг осінньо-зимового сезону.

фото: instagram.com/ya_zoya

Пуховики в дусі Prada, але краще все ж придбати оригінал, якщо є така можливість - або вибрати іншу модель, фейки не в тренді.

фото: instagram.com/ya_zoya

Шкіряні пуховики-стильно і тепло, ідеальне поєднання, згодні?

Дублянки урочисто повернулися в модні топи.

фото: instagram.com/ya_zoya

Стьобане пальто, парку з хутром, вибирайте моделі без зайвого декору.

фото: instagram.com/ya_zoya

Флісові Комбіновані куртки і пальто, подовжені куртки-сорочки.

фото: instagram.com/ya_zoya

Шуби-Тедді-знову з нами! Зверніть увагу на комбіновані моделі.

фото: instagram.com/ya_zoya

Пуховики прямого крою, а також моделі-оверсайз.

фото: instagram.com/ya_zoya

﻿ Автор: Тетяна Турчанікова