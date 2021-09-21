Шахтар - Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України

22 вересня на НСК "Олімпійський" відбудеться поєдинок за Суперкубок України. Трофей розіграють між собою донецький "Шахтар" та київське "Динамо", повідомляє УНИАН.

Шахтар - Динамо: де дивитися матч

Протистояння заклятих суперників у прямому ефірі можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Також гру покаже сервіс "OLL TV!".

Початок матчу - о 21.00.

Шахтар - Динамо: перед матчем