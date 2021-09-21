СБУ затримала бойовика "ДНР" під час перетину лінії розмежування
СБУ повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань. Його затримали військовослужбовці ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
"У ході досудового розслідування контррозвідники СБУ встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових", – заявили в СБУ.
За даними слідства, бойовик перебував у лавах незаконних збройних формувань з 2016 року. Там він був призначений механіком-водієм танка угруповання бойовиків.
Пізніше він вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію для пошуку роботи.
"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – додали в СБУ.