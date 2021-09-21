Кличко хоче призначити заступником екс-главу столичної поліції

Під час сесії Київради 23 вересня мер столиці Віталій Кличко хоче призначити та затвердити своїм заступником Андрія Крищенка – колишнього главу київської Нацполіції, повідомляє Дзеркало тижня.

Вони завжди працювали добросусідськи та взаємовигідно. Кличко неодноразово говорив різним людям у своєму оточенні:

"Таких би як Крищенко та клонувати".

Пропозицію міського голови Києва генерал Крищенко прийняв відразу. Однак його призначення не лише посилить команду мера досвідченим кадром, але і дасть сигнал: ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков з Віталієм Кличком. Адже без благословення колишнього глави МВС Андрій Крищенко міг би й не прийняти пропозицію опального мера. Надто вже тісно у сприйнятті Банкової сплетені імена Авакова і Крищенка.

Заступник-силовик необхідний Кличку в тому числі для комунікації з правоохоронцями, які за останній час відкрили низку справ проти команди мера. При цьому обшуки періодично відбуваються не лише в КМДА, але й на комунальних підприємствах Києва.