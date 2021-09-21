Зеленський прокоментував можливі поставки системи "Залізний купол"

Про поставки Україні системи "Залізний купол" поки рано говорити, але в ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

«Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, щодо Залізного купола рано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США» , — сказав він в коментарі телеканалу Дом під час свого візиту в Нью-Йорк. ﻿

Зеленський зазначив, що результати від поїздки української делегації в США «точно будуть і будуть серйозні».