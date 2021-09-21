Зеленський прокоментував можливі поставки системи "Залізний купол"

Зеленський прокоментував можливі поставки системи "Залізний купол"

Про поставки Україні системи "Залізний купол" поки рано говорити, але в ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

«Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, щодо Залізного купола рано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США», — сказав він в коментарі телеканалу Дом під час свого візиту в Нью-Йорк.﻿

Зеленський зазначив, що результати від поїздки української делегації в США «точно будуть і будуть серйозні».

Видання Politico повідомило, що США можуть надати Україні батарею Залізний купол. За інформацією ЗМІ, таку можливість включили в законопроєкт про оборону на 2022 фінансовий рік — поправка в документі «змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, включно з потенційною відправкою батареї Iron Dome (Залізний купол)».

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