Гройсман запропонував платити українцям за вакцинацію

Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман запропонував у якості мотивації до вакцинації проти коронавірусу надавати одноразову допомогу в розмірі 1000 грн, повідомляє Сегодня.

Політик підкреслив, що іншого варіанту подолати пандемію, ніж провести тотальну вакцинацію – немає. Якщо примусова вакцинація не працює, то потрібно ввести систему додаткової мотивації щепленим.

"Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію. Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я б запропонував – виплатити кожному при вакцинації 1000 грн. Запропонував би компенсацію тим, хто вакцинувався раніше" , – зазначив Володимир Гройсман.

Джерелом фінансування такої додаткової мотивації, на думку Гройсмана, міг би стати транш у 2,7 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду. Гроші, нагадав політик, прийшли як подарунок для подолання наслідків пандемії. Тому і використовувати їх треба на проблеми пандемії.

За словами Гройсмана, у цьому ж "пакеті" повинна бути допомога людям, які можуть втратити роботу через новий локдаун – мінімум на рівні мінімальної зарплати, а також допомога підприємствам – компенсація збитків і орендних платежів.