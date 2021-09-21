"Слуги" навмисно затягують продовження засідання ТСК по "вагнерівцям" - Бутусов

На засіданні ТСК у справі "вагнерівців" "слуги народу" не дають можливості дати свідчення колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов.

"Слуги народу досі не оголосили час продовження засідання комісії з Вагнергейту. Вчора глава комісії Мар'яна Безугла оголосила про перенесення засідання на сьогодні, але коли точно це станеться, досі невідомо" , - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, таким чином, "слуги" не дають можливості дати свідчення колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі, учаснику засідання в кабінеті президента Зеленського, після якого "хтось передав інформацію КДБ Білорусі і повернув тим самим терористів у Росію".

Крім того, додав журналіст, час оголошення нового засідання затягується навмисно, щоб оголосити про чергове перенесення допиту.

"Нагадую, що вперше "слуги" були змушені викликати Бурбу на допит 14 вересня, проте під різними приводами зривають розслідування, не даючи Бурбі виступити перед слідчою комісією з розповіддю про події в Офісі Президента.