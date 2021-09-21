Знаки зодіаку, які зіткнуться з проблемами у 2022: Павло Глоба
Не за горами 2022 рік. Популярний астролог Павло Глоба попередив, представників яких знаків зодіаку очікують деякі проблеми та складності, повідомляє Профиль.
Рак
Раки повинні бути готові до різнопланових перевірок - наприклад, з боку органів або керівництва. Не менш важко буде і в родині. Вірогідні нервозності й розбіжності. Крім того, представникам знака доведеться багато працювати, заявляє астролог.
Лев
Сімейне життя народжених під цим знаком буде наповнена чварами, сварками і скандалами, переконаний Глоба. Щоб цього уникнути, Леви повинні приборкати свою зарозумілість.
Стрілець
Влітку 2022 року Стрільцеві слід очікувати великих витрат - це призведе до розбіжностей та скандалів в сім'ї. Тому представнику знака необхідно стримати свій запал з фінансами та заздалегідь відкласти гроші, радить астролог.
У 2022 році основним акцентом буде духовна взаємодія.