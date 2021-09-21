Українці назвали улюблені туристичні маршрути країною

Третина українців (32%) повідомили, що за останні два роки подорожували країною з метою туризму. Водночас більшість (68%) не мали такого досвіду, повідомляє РБК-Украина.

Найпопулярнішими напрямами для подорожей є Карпати (55%) та морські курорти півдня (48%). До природних пам’яток подорожували 37%, цікавих міст України - 26%, місць історичних подій, битв - 17%.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 вересня 2021 року серед 3000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Автор: Олександр Білоус