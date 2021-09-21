"Спікер не може сидіти одразу на двох стільцях" – Подоляк про Разумкова

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився про роботу спікера Верховної Ради на тлі чуток про можливу відставку Дмитра Разумкова, повідомляє Главком.

За словами Подоляка, нині між "Слугою народу" і Разумковим є "фундаментальні розбіжності".

"Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції стосовно Медведчука та санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон. Все це всупереч партії, яка його й делегувала на посаду спікера.

На мій погляд, це свідчить, що він дивиться на стратегію розвитку держави інакше, ніж команда з її програмою, з якою вона йшла на вибори. Він вважає, що треба все ж зберегти та законсервувати ту систему, яка наразі є. Ми ж вважаємо, що у цієї системи ресурсу вже нема" , – заявив Подоляк.

На думку радника глави ОП, Разумков має зробити вибір – просувати президентські ініціативи для "модернізації" країни або стати на бік олігархів.

Подоляк додав, що його шокує "відверта підтримка" Разумковим олігархів.

"Не можна сидіти одразу на двох стільцях, не можна бути як гольдонівський Труфальдіно "слугою двох панів" і удавати, що все норм.