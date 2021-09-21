Менше половини депутатів ВР вакцинувалися від коронавірусу

Менше половини депутатів Верховної Ради вакцинувалися від коронавірусу. Про це розказав голова медичного комітету, народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Лівий берег.

"Я сьогодні не запропонував, а вимагав від керівництва Верховної Ради зробити одну річ. Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, а сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більше 50% депутатів.