Менше половини депутатів ВР вакцинувалися від коронавірусу

Менше половини депутатів ВР вакцинувалися від коронавірусу

Менше половини депутатів Верховної Ради вакцинувалися від коронавірусу. Про це розказав голова медичного комітету, народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Лівий берег.

"Я сьогодні не запропонував, а вимагав від керівництва Верховної Ради зробити одну річ. Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, а сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більше 50% депутатів.
Сьогодні Верховній Раді не треба нікого заганяти в стійло з вакцинацією. Не загонимо. Я повернувся з Відня, я це бачив. Перед входом у зал, якщо вакцинований - прошу, якщо не вакцинований - за власний кошт здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів. І так кожні два дні. Оце найкраща мотивація", - сказав він.
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